Milano è diventata un brand di lusso che i milanesi non possono più permettersi?

Eventi, gentrification, comunicazione: tutto ciò che non funziona (o funziona troppo bene) a Milano in un pamphlet

Oggi - siamo ripetitivi - se non critichi Milano non sei nessuno. Ah, quando la si criticava noi, signora mia. Adesso è tutto un brulicare di proteste, non c’è giorno che Jonathan Bazzi non tuitti sui prezzi delle case in esorbitante ascesa, c’è il dramma dello smog (quinta città più inquinata del mondo nello scorso weekend, secondo le app) e la tragedia delle baby borseggiatrici nelle metropolitane (con account Instagram, perché siamo a Milano: @milanobelladadio). Insomma la protesta serpeggia, il malumore cresce, il disincanto esplode. Ma adesso arriva un saggio che rischia di diventare il Libretto rosso dei Nuovi Milanesi Indignati.