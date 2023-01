Accumulo-mania: dei cimeli non si butta via niente, tranne se sei Joe Biden

L’evento super remunerativo per Joan Didion (quasi due milioni di dollari), i biglietti del tram e i pacchetti di fiammiferi di Hemingway. L'accumulazione è buona, nonostante Kondo, ma non se sei il presidente americano e hai dei documenti top-secret

Marie Kondo è stata a lungo nemica numero uno di Sotheby’s e dei dottorandi delle humanities. L’insegnamento della guru dell’ordine, del buttare via tutto, dello svuotare casa, del possedere solo lo stretto necessario non tiene conto di aste e ricerca per i posteri. L’accumulazione di Joan Didion ad esempio, icona del new-journalism e della californication, ha portato a una recente remunerativissima asta quando hanno svuotato la sua casa dopo la morte, avvenuta nel 2021. Quasi due milioni di dollari, soprattutto per i libri, compresi quelli di cucina.