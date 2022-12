Dai muri al cielo. Per la pubblicità è l'ora dello "skydvertising"

I nuovi inserzionisti usano gli aerei per disegnare in aria. Ma fanno anche lavorare i droni, con i led: così le scritte si muovono. Quanto ci vorrà per vedere sopra le nostre teste una campagna di Taffo?

Negli ultimi anni sono apparsi sui già tumefatti marciapiedi di Milano delle pubblicità. La nuova serie Netflix o un’imperdibile proposta assicurativa che sia, vengono spruzzati, come dei Banksy ipercapitalisti, degli ad stensilati che verranno consumati dalle piogge acide e dalle suole dei Blundstone. Non bastano più i manifesti, o gli inserti nelle riviste, o gli spot televisivi, o le gigantesche coperture delle impalcature per il bonus 110 per cento. Ma se va bene la terra, perché non il cielo? Ormai super à la page lo “skydvertising”, che trova le sue origini negli aeroplani che passano con un banner, fenomeno americanissimo, soprattutto nelle zone costiere, sopra le spiagge della Florida o del New Jersey.