Pesaro "razionalista" annuncia Pu.Ra, la mostra che valorizza le architetture fasciste

Nella Regione Marche in anticipo sui tempi e già a guida Fratelli d’Italia, il comune di Pesaro brilla per la sua opposizione scanzonata di centrosinistra. Fresco vincitore della competizione per essere la sede della prossima capitale italiana della cultura, Pesaro 2024, non solo ha organizzato il primo gay pride regionale – Marche Pride, la Regione non ha concesso il patrocinio, ça va sans dire – ma ora si permette persino di rileggere e valorizzare le architetture del ventennio fascista, cosa che a rigor di logica avrebbero dovuto fare gli altri. Ecco dunque che a palazzo Mosca, davanti alla mostra di Rossini, in pieno centro, apre i battenti Pu.Ra, che sta per Pesaro Urbino Razionalista, un percorso fra le architetture d’autore del ventennio. La mostra, curata da Marcello Smarrelli che si occupa anche dell’unico museo regionale di arte contemporanea (degenerata?) cioè l’ex Pescheria, è fatta in collaborazione con il giovane studio romano Warehouse Architecture di Gabriele Corbo, Jacopo Costanzo, Valeria Guerrisi che stanno ristrutturando al sede comunale terminata negli anni 50 in piazza del Popolo, un edificio che denuncia il forte legame con il razionalismo temperato romano cioè latore di una terza via riformista fra avanguardia e tradizione, quella di Marcello Piacentini.

