Elisabetta II che da settanta anni inaugura edifici

Era uscito qualche anno fa un libro molto divertente, nato da Tumbler, che si chiamava Kim Jong-Un looking at things, dove il leader supremo della Repubblica Popolare Democratica di Corea guardava cose con sorpresa e interesse: biscotti, uno scivolo, materiale da giardinaggio, eccetera eccetera. Una cosa simile si potrebbe fare con Elisabetta II che inaugura edifici – non che si vogliano tracciare paralleli tra i due sistemi di governo, sia mai. Festeggiatissimo il suo giubileo di platino, che ha oscurato sui social la festa della Repubblica (Monarchia 1- Repubblica 0), e che celebra settant’anni di regno durante i quali, in quanto capo di stato, la Regina ha inaugurato decine e decine di opere architettoniche da quando è stata incoronata nel 1952. Non solo nel Regno Unito, ma in tutto il Commonwealth.

