Ve lo ricordate Kim Jong Un?

E' stato l'anno delle sparizioni di Kim Jong Un. Per chi segue le vicende nordcoreane, vuol dire semplicemente che il leader non partecipa a eventi pubblici e quindi non finisce sulla stampa di regime. E' successo almeno sei volte, nel 2020, che Kim sparisse per intervalli di più di venti giorni dalla circolazione, e ogni volta si rincorrevano dubbi sul suo stato di salute (a volte si parlava anche di “clinicamente morto”). Per gli analisti, però, c'è un dato interessante: questo è stato l'anno in cui Kim, effettivamente, ha fatto meno apparizioni pubbliche. E' possibile quindi che stia facendo dei trattamenti, ma è possibile anche che, per via della pandemia, stia evitando il contatto diretto con le persone. L'anno appena trascorso, però, è stato un anno difficile e di passaggio per la Corea del nord, sempre più chiusa, in difficoltà economica, ma anche quieta dal punto di vista delle provocazioni.

