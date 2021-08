Cartoline da Patmos

Tanti italiani, greci ricchi e soprattutto francesi – la presenza di tedeschi e austriaci a Patmos si vede soprattutto dalle pile di tascabili gonfiati dalla salsedine impilati nelle hall degli hotel: Agatha Christie, Yanagihara, Clive Cussler, o dai cartelli che raccomandano di non gettare la carta nel wc. Gambe di tavoli si incastrano tra i sassi – vietato raccoglierli e riportarli a impolverarsi a casa vicino alle bottiglie di vetro piene di sabbia de l’Île Rousse o di Budelli – con tovaglie di carta plastificata con la sagoma dell’isola, tutto su toni di blu e azzurri, sedie, menu, infissi. Donne in sottili abiti di Lisa Corti con golden retriever fulvi spizzicano pescetti nella veranda di casa sotto le tamerici – han fatto volare le domestiche filippine da Prati o Conciliazione. Standard divorcée botulinate coi figli rimasti a casa, uomini in polo dall’allure papponesca fanno il cambio d’abito post cena – “tanto si mangia una sciocchezza in taverna” – tornando in albergo e poi uscendo freschi per i party su nella città vecchia. Incontri generazionali sui benefici dell’Ayahuasca tra i lettini del resort 5 stelle di Gricos. “Ieri sera girava di tutto, ho conosciuto questo che cresce i suoi funghetti”.

