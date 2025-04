Un posto al sole: Vinicio e il vortice della droga

Il fratello minore di Gennaro Gagliotti entra in crisi: butta tutto all’aria e nel marasma si trova in mano la dose di cocaina. L'aiuto della fidanzata potrebbe allontanare la tentazione, ma c'è il rischio che peggiori ancora di più la sua situazione

Roberto e Marina hanno deciso di accettare l’ingresso dei Gagliotti in società, con una nuova cospicua offerta. Ma Gennaro dovrà chiedere il consenso anche del fratello minore, come lui socio al 50 per cento dell’attività di famiglia. E proprio nel dirlo al fratello, Gennaro gli riversa per l’ennesima volta tutta la sua incapacità professionale e imprenditoriale. Questo fa andare in crisi Vinicio, che butta tutto all’aria e nel marasma si trova in mano la dose di cocaina che gli aveva lasciato l’amico.

Ma anziché farsi prendere dalla foga, il ragazzo chiama Alice e le racconta tutta la storia della morte della mamma e di come in quel momento di difficoltà si lasciò andare all’uso di droghe. Ora, per non cadere nello stesso vortice, chiede alla fidanzata di aiutarlo. Sarà in grado Alice di allontanarlo da questa tentazione, o da ragazzina viziata lo farà precipitare nel baratro?