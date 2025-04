In Un posto al sole torna la psicologa e ci fa conoscere l'infanzia di Ferri

Riprendono le sedute dall'analista, ma questa volta si parla della storia di Ferri bambino. Il resto della trama è colma di buchi: dalla misteriosa donna di Michele a Damiano garante della liberazione di Edoardo

Fermi tutti! E’ tornata la psicologa di Ferri. Da quando le sedute erano diventate il “prendere o lasciare” per continuare il matrimonio con Marina, ne avevamo perso le tracce. Tanto da non sapere se continuassero o meno. E invece dal niente rispunta l’analista, e ovviamente diventa protagonista di una nuova storia tutta da raccontare. Ma che parte da Ferri bambino. Dopo dieci anni che il personaggio è nella soap, nulla sapevamo della sua infanzia. E invece ora diventa lo spartiacque della sua cattiveria. Ovviamente con il personaggio della psicologa funzionale alla narrazione. Mentre ancora non sappiamo chi è questa donna misteriosa che Michele sogna durante l’agonia e poi incontra in ospedale. Come non sappiamo come possa tenere sedute di fisioterapia da paralizzato… tanto meno come Damiano abbia potuto fare da garante per la liberazione di Edoardo. Sarà che è ponte lungo per tutti, autori di Upas compresi.