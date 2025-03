Netflix fa il boom con “Il Gattopardo”, ma i numeri non hanno un senso

E’ stata la serie più vista nei primi tre giorni di programmazione, e non solo in Italia. Ma la piattaforma non comunica il numero esatto di spettatori e rimanda la conta degli abbonati a quando verranno raggiunti grandi (e fantasiosi) traguardi

Come va “Il Gattopardo” made in Netflix? E’ stata la serie più vista nei primi tre giorni di programmazione (ha debuttato il 5 marzo). E’ stata la serie più vista nelle settimane seguenti, e non solo in Italia – questo “Gattopardo” diretto da Tom Shankland viene distribuito nei paesi dove la piattaforma esiste e funziona (niente Russia, dal 2022). “Intratteniamo il mondo, un fan alla volta”, dice lo slogan. Se li consideriamo tutti insieme, sono mezzo miliardo di persone, in 50 lingue.

Leggi anche: Il Foglio Weekend Il Gattopardo di Netflix è a km zero e nazionalpopolare Michele Masneri

Ma quanti spettatori hanno visto Angelica e Tancredi? Netflix non diffonde queste cifre. Ha fatto un paio di eccezioni, specificando “visto, significa visto per venti minuti”. Abbiamo commentato, più che altro fatto battute, perché davvero non è un dato sensato. Niente. Celebrano il numero degli abbonati, calcolano le percentuali di crescita, e basta. Ogni trimestre gli analisti immaginano una discesa che sembra inevitabile. E invece niente. Leggiamo sulla “pagina dei numeri” del mensile francese Première (numero uscito lo scorso febbraio) un poco lusinghiero paragone tra i numeri di Netflix e gli ascoltatori di France Inter. L’uno e l’altra dominano il panorama mediatico, ma è difficile spiegare perché. Come se il mondo intero smaniasse per vedere la seconda stagione di “Squid Game” o altre serie che sembrano il remake di un remake, già poco originale di suo (chi sfoglia il catalogo, conosce la frustrazione).

Risultato: l’ultimo trimestre del 2024 ha procurato a Netflix – stavamo per scrivere: “ha prodotto”, come se li fabbricassero, maturassero sugli alberi, o li stampassero – la bellezza di altri 20 milioni di abbonamenti, portando il totale mondiale a quasi 300 (in Francia sono 13, in Italia 5,3 milioni, secondo le stime SenseMaker riferite allo scorso novembre). Contro ogni previsione: non è possibile che un po’ di controlli sugli abbonamenti condivisi abbia prodotto questo risultato.

Colpo di scena. Netflix ha deciso che la conta degli abbonati non sarà più comunicata ogni trimestre – come finora, distribuendo ricchi dividendi agi azionisti – ma solo quando verranno raggiunti grandi traguardi. Facciamo i 400 milioni di abbonati, cifra che l’articolista giudica del tutto fantasiosa. Però aggiunge, prudente: aspettiamo che arrivi “Squid Game 3”. Come mai? Si chiede l’articolista. Forse i grandi capi hanno intuito che l’unità di misura “abbonati” stava pericolosamente avvicinandosi a un soffitto di vetro. Un limite invalicabile. Quasi 300 milioni di abbonamenti corrispondono a un miliardo di potenziali spettatori. Come e dove cercarne altri? L’impresa appare disperata. I risultati saranno comunicati a colpi di EBIT e EBITDA: la capacità di un’azienda di fare profitto. Il primo indica l’utile prima degli interessi e delle imposte. Il secondo, quel che resta dell’utile meno gli interessi e le imposte, calcolando il deprezzamento e le spese da ammortizzare.

Subito dopo, negli Usa sono cresciute le tariffe mensili (da noi sono 13, 19 e 4 euro e mezzo al mese: gli abbonamenti con interruzioni pubblicitarie hanno prezzi scontati). Poiché i soldi vanno cercati dove ci sono – leggi: differenziazione – Netflix ha aperto un ristorante dalle parti di Las Vegas, battezzato Netflix Bites. “I bocconcini di Netflix”, oppure “Netflix morde”. I menù si ispirano ai reality show di cucina per massaie. E dalla fiction. Una “Casa de Sangria” da bere, sgranocchiando un Eleven Fried Feast. “L’orecchio in salsa Tyson sembra uno scherzo (ma non troppo, se date un’occhiata a quel che hanno fatto al “Gattopardo”). Un Bento Squid Game svela la vocazione della ditta: non lasciarci neanche una sera libera.