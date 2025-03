Il surreale fantasma di Michele in Un posto al sole

Dopo essere stato ferito, il giornalista continua a seguire tutti i personaggi in vita, che però non riescono ad ascoltare le sue parole. Fusco riesce a scappare, ma per Rossella, Silvia e Luca è una tragedia

Una puntata surreale, quella con Michele Saviani fantasma. Il primario si dirige in ospedale armato, spara all’impazzata e punta su Rossella. Mentre è a un palmo dalla ragazza e sta per spararle, arriva da dietro Michele a fermarlo. Ma nella commutazione il giornalista viene gravemente ferito, mentre Fusco riesce a scappare. Da qui prende vita il fantasma di Michele, che per tutta la puntata accompagna i personaggi in vita. Saviani lotta in sala operatoria tra la vita e la morte, e in questo stato si materializza come fantasma parlando con i viventi che non lo ascoltano.

In tutto questo però Micaela, ignara dell’accaduto, riesce a imbastire una bella puntata con l’aiuto di Alice. E solo di questo sembra interessarsi Ferri dopo aver saputo di Michele. Mentre Gagliotti sembra quasi contento. Inutile dire come stanno invece Rossella, Silvia e gli altri. Persino Luca ritorna in ospedale per la tragedia.