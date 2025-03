Un posto al sole, il passo importante di Rossella per uscire dal tunnel in cui il primario l'aveva spinta

Alice fa pace con Vinicio. Renato sfida Raffaele in una guerra di giardinaggio. Rossella si fa convincere da Nunzio ad accettare l'offerta per la nuova casa. Nel frattempo Gagliotti si è alleato con Ferri, e questo non fa presagire nulla di buono

Il primario prende la pistola, saluta la mamma e si dirige in ospedale. Promettendole che non ci sarà mai un padiglione dedicato al padre. Nel frattempo Alice fa pace con Vinicio, riuscendo a comprendere che doveva in ogni caso difendere la sua famiglia. Intanto una nuova storia, di quelle simpatiche, fa capolino a Upas. Renato sfida Raffaele in una guerra di giardinaggio, ma per batterlo ingaggia di nascosto un vero giardiniere.

Rossella invece si fa convincere da Nunzio ad accettare l’offerta per la nuova casa, anche se è abbastanza esosa. Ma il passo importante serve per uscire finalmente dal tunnel in cui il primario l’aveva spinta. Anche se la storia non è per niente finita come lei pensa. E anche Michele, del resto, non è detto che sia del tutto fuori pericolo: Gagliotti si è alleato con Ferri, e questo non fa presagire nulla di buono.