Il nervosismo di Rosa e Manuela in Un posto al sole

Rosa continua a esagerare con le sue reazioni nervose, tipico atteggiamento stereotipato di una donna “esaurita” che non si capisce cosa voglia e con chi deve prendersela. Esattamente come quello di Manuela, che urla, piange e sbraita contro tutti non riuscendo a concludere niente. Dall’altra parte a Rossella è bastato trovare un’altra teste contro il primario, per tornare a mangiare senza neanche bisogno dello psicologo.

Gagliotti invece dopo aver scoperto dell’inchiesta portata avanti da Saviani, va prima a parlarne con Ferir, e poi direttamente col giornalista. La reazione apparentemente è meno grave del previsto, e si limita a chiederli un incontro per una intervista senza minacce di sorta. Mentre Alice scopre che il fidanzatino anzicchè coprirla, è andato a spifferare tutto al fratello. Che i Gagliotti siano tutti della stessa pasta?