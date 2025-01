Il comportamento vigliacco dei genitori di Rossella in Un posto al sole

Abituati a dispensare buone parole per tutti, adesso si scaricano le responsabilità e cercano di dissuadere la figlia dal denunciare il primario. Ma fortunatamente lei è più matura e cosciente

Ancora una volta i genitori di Rossella, tra i personaggi più positivi e saggi di Upas, in questa storia che coinvolge la figlia vittima di molestie, si stanno comportando da vigliacchi e irresponsabili. E’ lei la ragazza che prende la decisione di denunciare il primario. E loro, sempre carichi di buone parole per tutti, e pronti ad aiutare amici e sconosciuti, ora proprio con Rossella si scaricano le responsabilità continuando a darle consigli sbagliati. E anche per la denuncia anziché spronarla ad andare avanti, cercano di dissuaderla.

Ma per fortuna lei è piu matura e cosciente dei suoi genitori, e soprattutto del suo fidanzato, e non si fa dissuadere della giusta decisione maturata. E in questo percorso coinvolge anche la sua collega, vittima dello stesso trattamento, ma a cui manca la stessa convinzione e coraggio. Dall’altra parte proseguono le scenette imbarazzanti tra Micaela e Samuel. Adda passa a nuttata!