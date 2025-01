Michele lascia la storica radio di Un posto al sole

Una decisione fatta in nome del giornalismo libero, per non cedere alle pressioni dell'editore e padrone Ferri, che rimane sbigottito dall'ultimo emozionante intervento di Saviani. Saranno gli ascolti radiofonici a decretare se sia stata una scelta ragionevole o no

Michele Saviani ha deciso di lasciare Radio Golfo, per non cedere ai ricatti di Ferri, editore dell’emittente, e preferendo rinunciare al posto di lavoro pur di rimanere un giornalista libero e non cedere alle pressioni del padrone. Per congedarsi saluta il suo pubblico con un ultimo discorso. Un intervento che emoziona tutti, amici e ascoltatori. Persino il truce Ferri ne rimane sorpreso, essendo un discorso privo di polemica ma profondo e appassionato. Come del resto, lo è tutta l’attività professionale di Michele, integerrimo giornalista sempre vicino al pubblico e al sentimento popolare, che non accarezza ma sveglia.

Anche senza più un mezzo che trasmetta il suo lavoro, non rinuncerà a condurre le sue inchieste. Perché Saviani vive il giornalismo come una missione, non una mansione. Ma sa che solo gli ascolti di Radio Golfo, se caleranno in sua assenza, potranno dargli ragione. Ed è ciò che si auspicano tutti quelli che conoscono Ferri. Perché c’è chi sta al mondo per migliorarlo, e chi per girarci insieme.