Il veglione agitato di Un posto al sole

Tra mandati di cattura falsi e situazioni movimentate fra Mirella e il nuovo arrivato, Guido passa il capodanno con la sua gelosia. Mentre Nunzio e Samuel arrivano alle mani per un equivoco. Un brindisi di capodanno un po' rocambolesco

Notte di capodanno un pò roccambolesca per Mariella che la trascorre con Bice, il suo fidanzato e l’amico che vogliono scaricarle. L’ex di Bice si presenta al campanello con un mandato di cattura per il suo nuovo compagno, e tutti e quattro trascorrono la notte in commissariato per l’identificazione. In realtà poi si scoprirà che è tutta una messa in scena, e gli ex sono complici per liberare la signora dalle grinfie del nuovo compagno farabutto.

Ma la situazione movimentata è servita a Mariella per scoprire che forse il nuovo arrivato non è così male, e col tempo potrebbe nascere qualcosa. E Guido, rimasto senza Claudia a capodanno, è già geloso. Ma il veglione è agitato anche per Nunzio e Samuel, che finiscono a botte per un equivoco. Il giorno dopo però brindisi per tutti in terrazza. E anche noi brindiamo con loro che ci terranno compagnia per un altro anno, speriamo ricco di spensieratezza, freschezza, allegria, sotto il nostro posto al sole!