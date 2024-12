Tg3 a Luverà (M5s) o Terzulli (Pd). Il 19 la nomina

La nomina del vicedirettore vicedirettore degli Approfondimenti Raihttps://www.ilfoglio.it/televisione/2024/10/10/news/rai-mishima-al-tg3-idea-vianello-mellone-vuole-rai-cultura-7031559/ sarebbe un pacco di Natale a Conte che continua a non votare Simona Agnes alla presidenza Rai

Giuseppe Conte si avvicina al Tg3. Bruno Luverà, vicedirettore degli Approfondimenti Rai, è in corsa per dirigere il Tg3. Il 19 dicembre il cda si riunisce per nominare il nuovo direttore che sostituirà Mario Orfeo, passato a dirigere Repubblica. Luverà fa parte di una terna insieme ad Andrea Vianello e Pier Luca Terzulli. L’interim è al momento affidato a Terzulli, vice di Orfeo.

Luverà, di aria 5s, è stato già vicedirettore del Tg1 e curatore di una rubrica di libri. Poco amato da Rocco Casalino è stato nominato agli Approfondimenti per far posto a Senio Bonini, altro giornalista di aria 5s, oggi vice del direttore del Tg1, Gianmarco Chiocci. La nomina di Luverà sarebbe un pacco di Natale a Conte che continua a non votare Simona Agnes alla presidenza Rai. Per sedurlo, come le sirene, i tg Rai gli dedicano più servizi della Siria.

Il 19 può cadere l’ultimo fortino Pd, la Costantinopoli della sinistra.