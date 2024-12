Giorgia arriva in Un posto al sole, ma è in ritardo per il suo concerto

Grande cammeo della cantante. Samuel si offre di portare alla sua destinazione la sua beniamina, sfrecciando nel traffico napoletano a bordo della propria vespa. Un legame sempre più intenso fra piccolo schermo e paese reale

Grande cammeo a Upas: Giorgia, la cantante in persona! Esce dal paese reale ed entra nella soap, facendo proprio la parte di Giorgia! Al massimo del suo splendore e della sua simpatia. Arrivata a Napoli per un concerto rischia di fare tardi per via del traffico, e allora Guido la mette sulla vespa di Samuel a cui non pare vero di stare con il suo idolo! Una bellissima sorpresa anche per i fan della soap, che meritano queste chicche. E che oltre a esaltarne il valore, tengono sempre più stretto il legame tra fiction e vita reale.

Nel frattempo Rossella ha deciso di partire per gli studi in Spagna nel giro di due giorni. Ma non riesce a dirlo a Nunzio, che a sua volta è ancora con Nadia. Mentre Costabile non riesce a dire al padre il vero motivo per cui vogliono vendere l’azienda di famiglia. Alla fine l’unico sincero sembra essere Roberto Ferri, che sia a Marina che alla psicologa racconta tronfio di aver licenziato il figlio dalla direzione della radio, come fosse motivo di orgoglio.