Il piccolo Manuel è l'eroe assoluto di Un posto al sole

Pasquale lo considera ormai un “fratello” e nonostante il suo palese furto i genitori evitano di sgridarlo. Finalmente comprendono la sua bontà e l'impegno che mette per fronteggiare le ingiustizie

Damiano riesce a beccare il ragazzino prima che vada da qualche parte, ma anziché catturarlo lo lascia libero di decidere. E Pasquale si consegna, confessando di non essere stato lui ad aggredire il parroco. Va dalla mamma e ringrazia il piccolo Manuel, che ora chiama “fratello”. Ma poi viene portato in commissariato e consegnato a una comunità. Anche Rosa fa pace con Luisa. “Perché una mamma farebbe qualunque cosa per il figlio”.

Questa storia fa avvicinare Rosa anche a Damiano. Nonostante gli avesse rubato i soldi per aiutare l’amico, i genitori non riescono a sgridarlo. Perché capiscono che è un bambino buono e non sa stare fermo di fronte alle ingiustizie. Proprio come il papà da bambino. E anche come la mamma. Finalmente anche i genitori riconoscono in Manuel l’eroe assoluto di Upas. E speriamo che possano sgridarlo meno e valorizzarlo di più. E’ vero che anche la loro severità lo ha fatto crescere così, ma il nostro piccolo eroe proprio non se la merita.