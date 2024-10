Una sana discussione da padre a figlio è quello che ci vuole in Un posto al sole

Nico e Timmy dopo tanto tempo hanno un confronto serio e il ragazzo riprende quella serenità che gli consente di ricucire i rapporti con il suo amico di scuola Camillo. Intanto il nuovo primario sfiora con la mano il volto di Rossella

Nico si decide finalmente a sedersi al tavolo con Timmy, e discutere seriamente, da padre a figlio. La ramanzina non manca, gli insegnamenti anche, e pure la concessione di farsi aiutare a fare i compiti da Manuela. La differenza però, questa volta, la fa la solita chiamata di Valeria. Perchè ora Nico decide di non rispondere, perchè sta parlando di una cosa seria col figlio. E lui, finalmente, riprende serenità. A dimostrazione che ciò che lo ha portato a comportamenti così sbagliati è stata proprio la disattenzione del padre da quando è totalmente rapito dalla fidanzata. Adesso però c’è un’ultima cosa da fare: ricucire con Camillo, perchè i rapporti che si creano sui banchi di scuola sono quelli che ci portiamo dietro per tutta la vita. Non proprio gli stessi insegnamenti che sembra aver avuto il nuovo primario, che offrendo la possibilità di una pubblicazione a Rossella, le sfiora il volto con la mano. Un gesto innocente che però turba la ragazza. Si può toccare una sottoposta anche solo con una carezza?