Marina, Ida e la ricerca della verità in Un posto al sole

I dubbi di Filippo, Serena e Diego sull'aggressione a Ferri possono offendere le due ragazze, ma è una grande prova d’amore quando le persone più care ti mettono in discussione

Marina ha mentito alla polizia, dicendo che era a casa durante l’aggressione a Ferri. Ma le telecamere hanno ripreso la sua auto proprio sul luogo dell’aggressione. Viene convocata in commissariato, lei continua a mentire, e quindi da teste diventa indagata. Ma proprio Filippo e Serena sono stati i primi a dubitare di lei. Come Diego dubita di Ida, arrivando a chiederle dove fosse in quel momento. Stupirà, ma è una grande prova d’amore quando le persone più care ti mettono in discussione, anziché fidarsi ciecamente oscurando la realtà con gli occhi dell’amore. Forse loro non lo capiranno, forse entrambe le ragazze sono innocenti. E si sentiranno abbandonate dal dubbio sollevato proprio dalle persone a loro più care. Invece la ricerca della verità è la più grande prova d’amore che possiamo dare al mondo. Non oggi, ma prima o poi capiranno.