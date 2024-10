In Un posto al sole Damiano svela il luogo di ritrovo del clan Torrente

Il semplice poliziotto arriva dove non sono arrivati i pm. Ma ora questa nuova verità rischia di mettere in pericolo la sua vita. A palazzo Palladini, nel frattempo, il figlio di Guido e Mariella non vuole più vedere il padre

"Accade spesso che per passioni d’amore i latitanti cascano in trappola" è la grande verità a cui arriva Damiano, un semplice poliziotto, e a cui non era arrivata la pm. Come non erano arrivati al gancio del bar, luogo che dall’inizio di questa storia tutti i fan di Upas sanno essere il luogo di ritrovo del clan Torrente. Comunque le intuizioni del poliziotto sono buone, e forse porteranno a catturare il boss, ma certamente mettendo in pericolo seriamente la vita del poliziotto a cui è stata affidata l’indagine.



A palazzo Palladini il figlio di Guido e Mariella non vuole più vedere il padre, avendo intuito perfettamente di chi è la colpa della separazione. Guido pensa sia stata Mariella ad aizzarlo contro di lui, mentre lei in realtà sta cercando di fare proprio il contrario. E così quando Guido le sbrodola addosso questa illazione, lei finalmente capisce che razza di uomo è diventato forse ci metterà definitivamente una pietra sopra anche lei.