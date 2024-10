Il giallo di Un posto al sole

Si cercano i responsabili dell'aggressione a Roberto Ferri. Ida sparisce senza lasciare traccia, mentre Alberto continua a essere nel mirino della criminalità organizzata: una sequenza di misteri che procede fra un colpo di scena e l'altro

Ferri è rimasto tramortito a terra con la testa spaccata, e ora pende tra la vita e la morte. Ovviamente partono le ricerche su chi possa averlo colpito. Si scopre che Lara abitava li vicino, ma è Ida ad essere sparita per ore senza spiegazione. Creando dei sospetti proprio tra le persone a lei vicine. Del resto è quella che più di tutti in questo momento subisce la presenza di Ferri in sede di processo per l’affido. Mentre Lara stordita non si presenta in tribunale per la sua testimonianza. Dall’altra parte del palazzo di giustizia le indagine per la ricerca di Torrente procedono a rilento, mentre Alberto è sempre più un morto che cammina. Damiano con molto coraggio va dai due pm chiedendo di affidargli le indagini. Ma i precedenti non depongono a suo favore, quanto a razionalità e freddezza rispetto al caso. Una puntata totalmente “in giallo” che rapisce i telespettatori certamente più delle moine in rosa delle sorelle Cirillo.