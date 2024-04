Operazione Discovery General. Amadeus e il pubblicone della sera

Notizia: la televisione generalista non se la passa male, se anche il colosso americano ci scommette e trasforma Discovery Italia nel laboratorio per sperimentare un modello europeo. Il ricco telecomando del gruppo dal sistema piattaforma alle Olimpiadi a HBO. Ma il piatto pubblicitario e le abitudini dello spettattore fanno gola

Dopo giorni a raccontare il diluvio universale sulla Rai meloniana (après lui, le déluge), conviene domandarsi più laicamente che cosa abbia fatto e intenda fare Discovery Italia, il pivot europeo di Warner Bros. Discovery, attraverso l’ingaggio pesante quadriennale di Amadeus per un programma di access prime time e due di prime time su Nove. Tanto per iniziare. Parlare del futuro tracollo della Rai (lo ha fatto anche un grande vecchio come Agostino Saccà) è facile ma un po’ prematuro: il primo dato oggettivo (e persino incoraggiante per la Rai) dell’operazione Amadeus è che la tanto vituperata televisione generalista non è morta, soprattutto in Italia, e continuerà a lungo a essere l’ancoraggio del sistema di ascolti e pubblicità, la vera gallina dalle uova d’oro.