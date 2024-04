Un posto al sole: i tormenti di Clara e la cocciutaggine di Rosa

Una non ha ancora deciso se abortire o meno, l'altra vuole tornare nella sua vecchia casa per non darla vinta a Damiano. In mezzo c'è la signora Giulia

“Proprio per questo me ne devo andare, perchè quelli altrimenti pensano che io mi sono arresa. E stanno pieni di sbagli perchè io la casa non gliela lascio”. Rosa non cambia idea, nonostante il piccolo Manuel non voglia più tornare a casa loro e ha fatto capire alla mamma che lui non ci tiene così tanto a quell’appartamento. “E allora io vengo a casa con voi, e ci resto”, le dice alla fine Damiano, spiazzando tutti. Così il poliziotto potrà difendere suo figlio e la sua ex. Ma chissà Viola come la prenderà, proprio ora che Eugenio si sta forse definitivamente convincendo che tra loro è finita per sempre. La signora Giulia, intanto, oltre a stare in mezzo alla storia di Rosa e Damiano, sta in mezzo pure a quella tra Clara e Alberto. E manda a casa della ragazza la sua amica storica, che la aiuta a riflettere se abortire o meno. Ma soprattutto a tenere testa ad Alberto. Che farà di tutto per convincere Clara a non tenere il figlio di Edoardo. Che, invece, ancora non sa niente.