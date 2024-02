Le migliori serie tv da vedere a marzo, in pillole

Da The Regime a Nell Rinnegata, ma anche Supersex, Strike e la seconda stagione di Call My Agent - Italia. Ecco i migliori prodotti sulle principali piattaforme di streaming

Un marzo seriale molto eterogeneo che va dal period drama al giallo classico, passando per racconti più leggeri, ritorni dal retrogusto francese e un porno divo. Parrebbe essercene per tutti

The Regime – Il palazzo del potere (Sky e Now, 4 marzo)

Miniserie in sei episodi targata HBO (e attesa come uno dei prodotti di punta di questo marzo) diretta da Stephen Frears e Jessica Hobbs e interpretata da Kate Winslet. Al centro del racconto, un anno di governo di un regime europeo che tende a sgretolarsi virando sempre più verso una dittatura. La Cancelliera Elena Vernham (Winslet) cerca di conservare il potere con l’aiuto di un generale soprannominato il Macellaio. Leader di opposizione, che fa diverse comparsate, è Hugh Grant. Una satira geopolitica sottile che racconta, con tocchi distopici, elementi (o rischi) riconducibili ad una tragica attualità.

Antonia (Amazon Prime Video, 4 marzo)

Piccola serie originale italiana interpretata da Chiara Martegiani e che ha al centro il personaggio di Antonia, ragazza che al compiere dei suoi trentatré anni scopre di soffrire di endometriosi. Questa nuova consapevolezza l’aiuterà ad affrontare le proprie fragilità e i propri dolori e, anche attraverso un percorso di psicoterapia, guarderà in faccia le pieghe irrisolte del suo passato. Una serie dramedy che affronta un tema molto sentito dalla contemporaneità. Vedremo se la chiave del racconto saprà trasmettere una propria specificità. Nel cast anche Valerio Mastrandrea.

Supersex (Netflix, 6 marzo)

Presentata in anteprima alla Berlinale e molto attesa (per multipli motivi) è la serie che racconta la parabola umana e professionale di Rocco Siffredi, il più rilevante porno attore italiano. Alessandro Borghi interpreta Siffredi che viene raccontato dalla sua infanzia a Ortona, alla scoperta del sesso tramite il fumetto hard Supersex, al legame con il fratellastro Tommaso fino alle prime esperienze sul set e alla consacrazione come pornodivo. Jasmine Trinca interpreta Lucia, un personaggio che è crasi di diverse donne che Siffredi ha incontrato. La serie è scritta e creata da Francesca Mazzoleni e diretta con Matteo Rovere e Francesco Carozzini.

Strike (Sky e Now, 8 marzo)

Cinque episodi marchio BBC per una serie gialla adattamento di una saga scritta da J.K Rowling sotto pseudonimo (e edita in Italia da Salani). Al centro del racconto il detective privato Cormoran Strike, reduce di guerra rimasto ferito ad una gamba a causa dell’esplosione di una mina antiuomo. Lavora in coppia con Robbie Ellacott e si occupa di casi che la polizia fa fatica a risolvere. Sullo sfondo, una Londra sempre in grande spolvero per un giallo di impianto classico e dal respiro generalista (ma con una messa in scena sempre impeccabile, come d’abitudine per i prodotti british).

Genius: MLK/X (Disney+, 16 marzo)

Genius, la serie antologica di National Geographic che racconta grandi personaggi del passato, torna con la sua quarta stagione che vede al centro Martin Luther King Jr e Malcom X, raccontando in particolare il volto pubblico e privato di sue leader del movimento afroamericano negli Stati Uniti. I punti di tangenza tra i due, le lotte comuni e le radici ma anche gli elementi di divaricazione tra i singoli operati prima della riconciliazione nel Sessantacinque. Un racconto storico ricco e che mette a tema in modo identitario un aspetto fondante dell’America del secolo scorso.

Palm Royale (Apple tv+, 20 marzo)

Glam, leggerezza e disimpegno sono le chiavi per questa nuova serie di Apple Tv+ (ingredienti controintuitivi dato l’habitus narrativo della piattaforma). Qui il racconto verte su Maxine, giovane ambiziosa ragazza nella Palm Spring della fine degli anni Sessanta che cerca di entrare nell’alta società locale avendo come unico obiettivo di essere introdotta nel club esclusivo di Palm Royale. Serie in dieci episodi, tratti dal libro Mr & Mrs American Pie di Juliet McDaniel e con un cast molto eterogeneo che va da Laura Dern a Ricky Martin. Occhiali ampi, rossetti gloss e abiti pastello fanno il resto.

Call My Agent -Italia 2 (Sky e Now, 22 marzo)

Torna dopo grande attesa (quasi anomala per una serie nostrana) la seconda stagione di Call My Agent, serie targata Sky e remake della primigenia francese. In questo secondo capitolo al centro troviamo sempre l’agenzia di talent CMA che, tra faide interne e gestione dei propri assistiti, dovrà fare i conti con star sempre più imprevedibili. Tra questi: Valeria Golino, Gabriele Muccino, Valeria Bruni Tedeschi, Claudio Santamaria, Elodie e Sabrina Impacciatore (madrina della Mostra del Cinema di Venezia). Torna anche Emanuela Fanelli come una dei talent più naif dell’agenzia. Menzione d’onore a Marzia Ubaldi che interpretava Elvira, la veterana dell’agenzia, purtroppo venuta a mancare durante le riprese e che compare quindi sullo schermo per l’ultima volta in questa nuova stagione.

Nell – Rinnegata (Disney+, 29 marzo)

Serie period dai tratti soprannaturali e vincitrice di un BAFTA che racconta di Nell Jackson, donna giovane e scaltra che si trova incastrata per un omicidio che non ha commesso. È costretta a diventare, suo malgrado, una delle più abili fuorilegge dell’Inghilterra del XVIII secolo ma quando le appare uno spirito magico – Billy Blind – comprenderà di essere chiamata ad un destino ben più grande e sfidante. Un racconto storico che mescola generi diversi, dall’attenta messa in scena e dall’impianto (apparentemente) abbastanza classico.