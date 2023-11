Lara, Rossella e la dottoressa Bruni: il primato della famiglia in Un posto al sole

La nuova storia che si apre con Lara in carcere e quelle già in corso hanno un filo conduttore. E c'entra la famiglia

Nell'immaginario collettivo anche i detenuti hanno le loro regole, spesso non dette. E così Upas apre una nuova storia, cavalcando un luogo comune: le donne in carcere si vendicano di chi ha maltrattato i bambini per la pena di dover abbandonare i propri figli fuori dalle sbarre. Roberto Ferri ha un'idea: spingere le compagne di cella di Lara a odiarla diffondendo la notizia che ha provato ad avvelenare il piccolo Tommy. A quel punto qualcuna potrà farla fuori, camuffando il movente. E quindi i veri mandanti.

Il piano agli occhi dei fan della soap già si preannuncia fallimentare, ma gli autori non arretreranno nel regalarci nuovi mesi di puntate tra il giallo e il noir. Del resto, anche se surreale, c'è un fondo sensato alla base di questa trovata: il primato della famiglia. Ed è quello che con i colori più classici della soap stiamo vedendo tra Rossella e i suoi genitori, in confronto con quelli assenti del suo futuro marito. Ma anche l'abbraccio della dottoressa Bruni che da buona mamma accoglie persino il tradimento di Viola.