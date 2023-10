Le migliori serie tv da vedere a novembre, in pillole

Un novembre seriale non tra i più ricchi. Brillano soprattutto alcuni ritorni – attesi – e qualche serie che spariglia le carte

Tutta la luce che non vediamo (Netflix, 2 novembre)

Tratta dall’omonimo romanzo vincitore del Pulitzer, la serie (quattro episodi, diretta da Steven Knight) - ambientata a Parigi durante la Seconda Guerra Mondiale -segue le vicende di Marie-Laure (Aria Maria Loberti), una ragazza francese cieca, e di suo padre Daniel (Mark Ruffalo) che insieme fuggono dalla capitale francese durante l’occupazione nazista. Portano con loro un diamante dalla storia antica e di grande preziosità, per aitare che cada nelle mani sbagliate e per questo sono inseguiti da un generale della Gestapo che se ne vuole impossessare. I due riparano a casa di uno zio che è un membro della resistenza e trasmette messaggi radio clandestini. Ma in questo nuovo rifugio, Marie Laure e Daniel dovranno affrontare molteplici avversità.

UnWanted. Ostaggi del mare (Sky e Now, 3 novembre).

Nuova serie prodotta da Sky Studios, Pantaleon e Indiana che racconta la storia di una nave da crociera, capitanata da Marco Bocci, che si trova a dover soccorrere alcuni migranti naufragati in mare. La convivenza tra croceristi e migranti sarà ricca di complicazioni, in un viaggio faticoso verso una speranza possibile, in cui ciascuna delle parti ha le proprie ragioni da far valere. Un racconto in chiave drama con venature thriller, creato da Stefano Bises, che affronta un tema molto contemporaneo abbracciandone una visione chiara. La serie mostra un ingente dispiegamento di forse produttive, uno sforzo coproduttivo importante (la storia è tratta dal libro “Bilal” di Fabrizio Gatti).

The Curse (Paramount+, 11 novembre)

Molto attesa e sicuramente prodotto di punta di questo novembre seriale è la vicenda, prodotta da Showtime e A24, che ha al centro una coppia – formata da Emma Stone (Whitney) e Nathan Fielder (Asher)– giovane e appena sposata che sta tentando di avere un figlio. I due si occupano di ristrutturazioni immobiliari e si inventano un reality show che racconti della loro vita lavorativa e personale. In uno dei momenti di ripresa dello show, Asher dona una banconota da cento dollari a una ragazzina nera in difficoltà salvo poi riprendersi i soldi quando la luce della telecamera si spegne. La giovane gli lancia una maledizione e la vita della coppia non sarà più la stessa. Toni surreali ed eccentrici per un racconto in dieci episodi che promette di sparigliare le carte.

SuburrAEterna (Netflix, 14 novembre)

Sequel-spin off della celebre serie prodotta da Cattleya, la storia è in questo caso ambientata nel 2011 a Roma, dove la crisi imperversa da ogni lato. Il governo sta per cadere, il Vaticano è in crisi e la città pare sull’orlo di una rivolta civile di massa. In questo clima claustrofobico e di terrore, Cinaglia (Filippo Nigro) cerca di prendere l’eredità del Samurai mentre Spadino (Giacomo Ferrara) è costretto a tornare a casa e cercare nuovi alleati, anche nei posti più impensabili. Il ritorno di un mondo narrativo molto amato, arrivato alle battute finali.

The Crown 6 (Netflix, 16 novembre, ultima stagione)

Ultimo capitolo della saga dei reali inglesi, magistralmente creata da Peter Morgan. Suddivisa in due parti – i secondi cinque episodi saranno disponibili dal 14 dicembre – la serie copre l’arco temporale che va dal 1997 al 2005. Tra i fatti raccontati c’è la tragica morte di Diana, il superamento del lutto da parte del principe William che è a studiare a Eton e il contestuale inizio della storia con Kate, il matrimonio tra Carlo e Camilla e i festeggiamenti per il Giubileo d’Oro della regina Elisabetta. Una grande narrazione, di altissima qualità da ogni punto di vista, che giunge al suo fisiologico epilogo.

The Lovers (Sky Serie, 17 novembre)

Romantic comedy piccola ma sulla carta interessante, ambientata a Belfast. Segue le vicende di Janet, commessa in un supermercato e dal carattere spigoloso che incontra per caso Seamus, popolare presentatore tv londinese fidanzatissimo con una ragazza stupenda. I due decidono consapevolmente di diventare amanti e di passare occasionalmente del tempo insieme quando Seamus per i suoi viaggi di lavoro si recherà in Inghilterra. Ma la faccenda, loro malgrado, porterà con sé innumerevoli complicazioni.