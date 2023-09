Giletti, papà televisione: condurrà tre eventi speciali su Rai 1

Il presentatore di "Non è l’Arena" condurrà tre prime serate che celebreranno la nascita di tv e radio. A seguire un programma di inchiesta. Il suo esordio già a gennaio 2024

Il tre gennaio 2024 Massimo Giletti può fare il suo esordio su Rai1. Tre anniversari, tre grandi appuntamenti, tre celebrazioni saranno condotti dal giornalista e conduttore di “Non è l’Arena”, che ha rotto con La7 e l’editore Cairo. L’accordo con la Rai, già chiuso, prevede la conduzione di tre speciali di infotainment. Il primo appuntamento, il primo speciale servirà a celebrare i 70 anni della nascita della televisione. Si continua con il compleanno della radio, 100 anni, e, ancora, i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, il papà della radio. È un ingresso che, secondo l’accordo siglato tra Rai e Giletti, prevede, in autunno, il rientro vero e proprio con un programma che sarà di inchiesta e approfondimento.



È un rientro che permette a Giletti di non condurre un programma di spettacoli (la proposta iniziale) ma di ri-presentarsi in Rai in una veste “istituzionale”,

quasi alla Bruno Vespa. Ricomincia da tre, si riprende lo spazio che aveva, gli sarà consentito di continuare le sue inchieste alla ricerca delle “sue” verità. La Rai si “gilettizza”.