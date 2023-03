Nella meta realtà televisiva gli italiani sono un popolo di abbracciatori seriali

L'impegno in teatro, il ricordo di essere stato presente all'eccidio della scorta di Moro, la passione accantonata per il giornalismo e l'amore per Roma. L'interprete di Renè Ferretti a colloquio con il Foglio: "La mia voce? La tratto malissimo ma assomiglia a quella calda e bellissima di mio padre"