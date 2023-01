Direttiva Agcom: tornano i numeri sul telecomando. Ora cipria, calamaio e mutandoni

Ci resta qualche speranza di un prossimo ritrovamento nei confronti del presidente e dei commissari dell’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, unici esemplari viventi, crediamo, degli uomini che popolavano la terra prima dell’invenzione della ruota. Chi chiede di loro si sente rispondere: “Se telefona adesso, li trova ancora nei boschi”. Giovedì, per dire, hanno emanato un regolamento sul telecomando delle smart tv. Roba seria. State a sentire. Onde evitare “discriminazioni alla tv tradizionale” hanno stabilito che da ora in poi tutti gli apparecchi televisivi venduti in Italia dovranno essere (ri)dotati di “telecomando con tastiera numerica per i canali”. I televisori dovranno dunque tornare a essere accompagnati da quella cosa che era pressoché sparita da qualche anno, visto che l’industria adatta i suoi prodotti ai gusti (e all’uso) dei consumatori. Ovvero li adatta a noi, quelli che guardano Rai 1 e Canale 5, sì, ma anche Netflix, Amazon e Disney.

