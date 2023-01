Ai Golden Globes vince il politicamente corretto. Tutti i premi del 2023

Scorta di statuette per The Fablemans di Steven Spielberg. E poi Zendaya, House of Dragon, Colin Farrell. Ma le assegnazioni ricalcano lo schema (prevedibile) degli ultimi anni. Una cerimonia senza colpi di scena

Poteva andare peggio ma anche meglio. Questo – in sintesi – il bilancio dell’ottantesima edizione dei Golden Globes, tenutesi stanotte al Beverly hilton hotel di Beverly Hills e trasmessi in esclusiva su Sky atlantic (negli Stati Uniti su Nbc e Peacock Tv). Gli onori di casa dei famosi premi dell’Hollywood foreign press association li fa quest’anno il comico Jerrod Carmichael che, tra multipli cambi d’abito (quasi uno ogni due interruzioni pubblicitarie), esordisce con un (autoironico) “sono qui perché sono nero” per poi continuare con battute spesso incentrate sulla questione razziale e politicamente scorretta – con l'aggiunta di brevi ed efficaci stoccate a Tom Cruise e Kanye West (e non solo).