Il fantasma d'Italia. Perché nella nostra tv torna sempre Aldo Moro

Leggendola a caldo, verso la fine di quel funesto 1978, Sciascia e Arbasino riconducevano la vicenda Moro alle connotazioni più tipiche dell’ideologia italiana. Alle costanti nazionali, ai corsi e ricorsi, a certe nostre antichissime tradizioni addirittura precristiane, come la tattica di “Fabio Massimo il Temporeggiatore” o la “studiata indecifrabilità dei responsi sibillini” che riecheggia nelle sedute spiritiche per scovare Moro, finendo poi a cercarlo intorno al lago di Bolsena. E poi su, fino ai grandi affreschi dei “Promessi Sposi”, del “Gattopardo”, dei “Malavoglia”. Riadattato ora come serie televisiva nell’epoca di Netflix, ma con molti spot e lancio promozionale di Amadeus in coda ai “Soliti Ignoti”, il Moro di Bellocchio vive anche di analogie col presente, sfide all’ultimo share col “GF Vip” e fantasmi di vecchi democristiani che ritornano come meme sui social. “Esterno notte” si era visto a Cannes o al cinema, sprofondati nella liturgia dei festival o della sala, col dovuto rigore contemplativo. Ora si segue in double-screen, facendo zapping sulla generalista e scrolling su Twitter. Quindi tutto un traffico di trame e sottotrame che si inseguono tra il covo di via Gradoli e i reclusi della “casa” di Signorini, tra gli incontri segreti di Berlinguer e Moro e la nuova guerra fredda nei talk-show, tra il manichino di Meloni a testa in giù e i cori delle manifestazioni nei cattivissimi seventies, “cloro al clero, diossina alla Dc e piombo tetraettile all’Msi!”.

