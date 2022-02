Il conduttore ringrazia il presidente, un "punto di riferimento, anche oggi nel suo discorso di insediamento" in cui ha sottolineato "l'importanza della cultura e dell'arte"

Mattarella ha telefonato ad Amadeus per ringraziarlo del suo omaggio a Sanremo

Amadeus ha ricevuto una "telefonata bellissima" di Sergio Mattarella, "commosso per il nostro omaggio". Ieri infatti, aprendo la terza serata di Sanremo 2022, il conduttore e direttore artistico del Festival ha dedicato un omaggio al presidente della Repubblica rieletto, che poche ore prima aveva giurato davanti al Parlamento.

#Sanremo2022: ieri, ad aprire la puntata l'omaggio di Amadeus al Presidente della Repubblica Mattarella. In gara Mahmood e Blanco, in testa alla classifica parziale. Di @MarcellaSullo #Gr1 @SanremoRai @Raiofficialnews pic.twitter.com/IVxhRNwVFW — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 4, 2022

Amadeus ha espresso "gratitudine e affetto" per il capo dello stato che, dice, è un "punto di riferimento, anche oggi nel suo discorso di insediamento pronunciato in Parlamento" in cui ha sottolineato anche "l'importanza della cultura e dell'arte, del teatro, del cinema e della musica". Il Festival ha tributato anche un omaggio musicale al presidente dedicandogli "Grande grande grande" di Mina.



Qui il video integrale su Rai Play.