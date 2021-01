Un nordic noir ci fa vedere la forza della squadra

Peter Madsen è il protagonista, nel ruolo dell’assassino, di uno dei più celebri delitti scandinavi: l’uccisione della giornalista Kim Wall. Non si tratta di uno dei molti omicidi che avvengono nel cosiddetto Nordic noir (letterario cinematografico o televisivo), ma di un crimine vero avvenuto lassù. Eppure, nella miniserie dano-svedese “The Investigation”, che è dedicata proprio all’omicidio commesso da Madsen, lui non compare proprio. Né lo si nomina mai: “Volevo raccontare una storia su degli eroi e quindi non avevo spazio per lui”, ha detto Tobias Lindholm, il regista e creatore della serie che è già andata in onda nei due Paesi scandinavi e che domani esordisce anche su Bbc Two.

