Ci rubano la Carrà

Non fai in tempo a tentare di rintuzzare una Netflix che fa la Netflix, pesca nel nostro passato recente e ce lo ripropone con successo sui nostri schermi, che subito ti spunta una Amazon Prime a fare l’Amazon Prime e sempre attingendo ai nostri pascoli culturali nazionali e razzolando nella nostra storia dello spettacolo che più nostra e italianissima non si può. Se il paragone non fosse un po’ abusato (lo usava sempre Giulio Tremonti per i guai finanziari e non andò a finire bene) sembra il caso del videogioco in cui ammazzi un mostro e ne spuntano altri in numero maggiore. A tenere il joystick, ma nel caso potrebbe essere anche un banale telecomando, immaginiamo Dario Franceschini. Il ministro della Cultura si attrezza contro tutto quell’abusivismo nelle nostre contrade creative e lancia ITsArt, appunto la Netflix italiana (con subito quell’accenno all’arte, per non lasciare dubbi: siamo gente preparata, mica bifolchi) con cui parare il doppio colpo inferto da Netflix, con “SanPa” e l’“Isola delle Rose”, ed ecco che Amazon si permette di mettere in campo nientemeno che Raffaella Carrà.

Pubblicità

Pubblicità