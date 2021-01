Trump all'Ariston

Curiosa parabola, quella di Donald Trump: prima la vittoria alle elezioni e il governo, poi la piazza (pericolosa e ridicola allo stesso tempo), ora la censura. (Sulla censura: c’è gente che sui social network è stata bannata per molto meno, tipo per aver mostrato un capezzolo; quindi non vedo perché fare tutte queste storie se stavolta hanno bannato Trump che incita alla lotta armata, magari hanno semplicemente prevenuto che mostrasse i dotti galattofori in diretta social). Ma torniamo alla parabola del tycoon: responsabilità di governo, violenza verbale in piazza, censura. Fateci caso: è la stessa storia di Beppe Grillo ma raccontata da Christopher Nolan, cioè in senso diacronico. Del resto, sia Trump che Grillo hanno molte cose in comune: due “pance” dei rispettivi paesi, “divertenti” agli occhi di chi li guarda più delle loro effettive intenzioni. Due matti sull’autobus passati alla guida del mezzo. Se tanto mi dà tanto, seguendo a ritroso le orme del comico genovese è possibile prevedere le prossime mosse di Donald: un’apparizione a Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello – dove sosterrà di essere il vincitore della gara canora pur non prendendone parte – a cui seguiranno diversi sabato sera sempre su RaiUno e poi due programmi tutti suoi: “Te la do io l’America” (esilarante racconto dei presunti brogli di cui sarebbe stato vittima) e “Te lo do io il Brasile” – quest’ultimo in duo con il suo amico Bolsonaro. Per poi finire in qualche piccolo cabaret, fra Milano e la riviera ligure, a fare sempre lo stesso pezzo sulle elezioni rubate nonostante non faccia più ridere nessuno. La cosa incredibile è che una simile previsione suoni credibilissima – specie la presenza di Trump fra due mesi sul palco dell’Ariston: non sarebbe la cosa più surreale di questo Festival canoro in tempo di pandemia!

