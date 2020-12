X Factor in un brodo di miele

L’emozione non ha voce. Che verso. E che canzone. Era il 1999, i talent show non esistevano e nemmeno lo streaming – si compravano gli ultimi cd, arrivava Napster. Adriano Celentano cantava quelle parole dentro una canzone d’amore bellissima, ruvida e un po’ brusca, che si chiamava “Io non so parlar d’amore”, dentro un disco con lo stesso nome, che vendette due milioni di copie e più. Vent’anni e passa dopo, a nessuno verrebbe in mente di cantare o dire che l’emozione non ha voce. Nessuno lo penserebbe nemmeno. Non scherziamo.

