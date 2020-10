Fenomenologia di Ballando con le stelle

Conservatore ma anche un po’ queer. Lezioni e orchestre sul Titanic. La tv sarà anche morta ma c’è più plot in mezz’ora di “Ballando” che in tutti i film italiani visti a Venezia

Sabato scorso, mentre il pm di Catania Andrea Bonomo chiedeva l’archiviazione per Matteo Salvini, il caso Gregoretti passava nelle mani della giuria di “Ballando con le stelle”. Il verdetto era pronunciato da Guillermo Mariotto, stilista venezuelano, ex direttore creativo di Gattinoni e giudice in carica da quindici anni nel programma di Milly Carlucci. Verdetto netto, chiarissimo, senza zone d’ombra né omissioni: “Il gesto di Salvini contro i migranti è anticostituzionale e un abuso di potere”. Ben detto! La giustizia faceva finalmente il suo corso e a Salvini non pareva vero di poter impugnare la sentenza infilandosi con l’hashtag #ballandoconlestelle nel sabato sera di Twitter, battibeccando su Instagram con l’altro giudice, Selvaggia Lucarelli, perculando quindi Mariotto sui social e aizzando l’indignazione della parte sovranista del pubblico di “Ballando”.

