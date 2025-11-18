Il guasto di Cloudflare che ha mandato down anche il sito del Foglio

La piattaforma che fornisce infrastrutture per la sicurezza e la distribuzione dei contenuti online ha registrato un picco anomalo di traffico che ha compromesso la stabilità di alcuni nodi della rete. Fuori uso per ore ChatGpt, X, Spotify e molti altri portali

Come molti altri siti in tutto il mondo, oggi il sito del Foglio è stato irraggiungibile per qualche ora. A causare il disservizio, è un guasto registrato da Cloudflare, uno dei principali fornitori mondiali di infrastrutture per la sicurezza e la distribuzione dei contenuti online.

Migliaia di utenti in tutto il mondo hanno segnalato malfunzionamenti, tempi di risposta estremamente lenti e l’impossibilità di accedere ai propri account. Il guasto ha coinvolto siti come ChatGpt, Spotify e il social network X. Sul sito del Foglio – sia in home page che sulle pagine degli articoli – è comparsa per ore una schermata di errore che evidenziava un problema sul cloud, risolto intorno alle 15:50 secondo quanto comunicato dalla stessa società.

Il guasto sarebbe riconducibile a un picco anomalo di traffico che ha compromesso la stabilità di alcuni nodi della rete Cloudflare. “Abbiamo osservato un insolito picco di traffico verso uno dei servizi di Cloudflare a partire dalle 12.20", ha dichiarato la società in un messaggio “e ciò ha causato errori in parte del traffico che attraversa la rete Cloudflare”.

L'azienda americana afferma di gestire quasi il 20 per cento del traffico internet globale. Il fenomeno ha avuto un impatto in tutto il mondo, con segnalazioni arrivate da Stati Uniti, Europa e Asia.