La rischiosa partnership tra Google e Reddit

Il legame tra i due rischia di mettere il sito sotto pressione perchè potrebbe trovarsi a gestire flussi di utenti temporanei e la dipendenza dal motore di ricerca potrebbe portare a vulnerabilità, come accaduto con altre piattaforme in passato

Può un singolo sito internet diventare il punto di riferimento del motore di ricerca più usato al mondo? È quello che sta succedendo tra Reddit, sito che aggrega notizie e contenuti dal web, e Google, che detiene poco meno del 90 per cento del mercato delle ricerche online e ha imparato a fidarsi sempre di più di Reddit.

Le conseguenze di questo legame si sono fatte sentire lo scorso maggio, quando Google ha lanciato negli Stati Uniti il servizio AI Overview, con cui il sito genera risposte scritte invece di limitarsi alla solita lista di risultati dal web. AI Overview fu una palese reazione al successo di ChatGpt e altri chatbot ma sin dalle prime ore incappò in errori e “allucinazioni”, come vengono detti nel settore, ad esempio consigliando a un utente di rendere la mozzarella della sua pizza più filante con della colla.

Com’è potuto succedere? Google aveva basato la sua risposta su un’informazione disponibile online, prelevandola da un commento lasciato su Reddit da un utente, tanti anni prima. Il commento era in realtà una battuta – e l’utente aveva un nickname bizzarro – ma l’AI non aveva colto l’humour. L’incidente avvenne anche perché Google ha tempo modificato i suoi algoritmi di ricerca per favorire i risultati provenienti da Reddit, per diverse ragioni che sono alla base del complicato rapporto tra le due aziende.

Innanzitutto, Reddit quest’anno festeggerà i vent’anni di attività. È, insomma, una vecchia gloria del web, e un catalogo notevole di informazioni e contenuti d’ogni tipo. Ma soprattutto, ha una community molto affiatata, che genera discussioni interessanti grazie a milioni di utenti attivi (e umani). Quest’ultima è una caratteristica sempre più rara, online, visto che le AI generative hanno inondato il web con blog, articoli, commenti, tweet, video e contenuti d’ogni tipo generati artificialmente, e spesso spacciati per veri.

Ma l’unicità di Reddit era diventata evidente già da prima del lancio di ChatGPT e del boom delle intelligenze artificiali generative. Da anni, infatti, si è diffuso online un piccolo trucco per migliorare le ricerche su Google: basta aggiungere “reddit” alla ricerca per filtrare i risultati meno interessanti. Non è sempre stato così, ovviamente: l’aggiunta di Reddit alle ricerche su Google è diventata necessaria solo negli ultimi anni, a causa dell’aumento delle pubblicità nel motore di ricerca e del dilagare della SEO.

Per SEO si intende la l'ottimizzazione per i motori di ricerca, una serie di tecniche e accorgimenti stilistici in grado di rendere il proprio sito più in vista per l’algoritmo di Google. Per molti editori e blogger, infatti, è fondamentale comparire tra i primi risultati del motore di ricerca e il modo migliore per farlo è rispettare queste norme, a cui dobbiamo ad esempio la bizzarra struttura delle ricette online, che cominciano con diversi paragrafi inutili prima di arrivare alla ricetta vera e propria. Ma gli ultimi dati pubblicati da Reddit, inerenti all’ultimo trimestre del 2024, raccontano anche un’altra storia: non sono solo gli utenti di Google a usare spesso Reddit per migliorare il servizio; è Google ad aver scelto Reddit come sito preferito. Il che, come ha notato John Herrman sul New York Magazine, è un’ottima notizia per il sito – più visite significano più pubblicità e più soldi – ma rischia di gettare Reddit al centro di un gioco molto più grande del solito.

Reddit rischia infatti di abituarsi a questo influsso di nuovi arrivati di Google, che però possono diminuire o scomparire da un momento all’altro a causa di qualche cambiamento di algoritmo. Senza contare che questi utenti non arricchiscono la community del sito, sono visitatori temporanei. Insomma, è una storia già vista, sia con Google che con Facebook, quando negli anni Dieci il settore dei media si abituò a ricevere visite e utenti in grandissimi numeri, per molto tempo. Fino a quando entrambi cambiarono i loro algoritmi e iniziò una moria di testate, arrivando fino a BuzzFeed.

Tanto interesse nei confronti di Reddit, infine, rischia di mettere il sito nel mirino di quel processo già visto in azione con la SEO, quando sempre più aziende e utenti iniziarono a sfruttare il web intero per “giocare” con l’algoritmo di Google, e lucrare. Ma ora che il web è stato colonizzato, chiuso e riempito di contenuti sintetici, ora tocca a Reddit, l’ultima oasi di utenti umani nella grande rete. Gli affari andranno anche bene ma la pressione sale e c’è il rischio che Reddit non possa reggere a lungo, a essere al centro delle attenzioni di Google.