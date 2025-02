Ecco come si affronta l'Ai senza temere l'innovazione

Il discorso del ceo di Google, Sundar Pichai, sulla tecnologia responsabile che ci cambia la vita, pronunciato all'Ai Action Summit di Parigi lunedì scorso

Distinti leader, signore e signori, sono onorato di essere qui oggi. Presidente Macron, grazie per aver riunito esperti così illustri. L’intelligenza artificiale rappresenta una svolta epocale, e questo incontro, focalizzato su azioni concrete, è fondamentale per il nostro progresso. Vorrei condividere con voi alcuni esempi concreti che alimentano il mio ottimismo riguardo all’Ai. Credo che abbiamo l’opportunità di migliorare la vita di tutti, ovunque nel mondo.

Sono cresciuto a Chennai, in India, dove ogni nuova tecnologia impiegava tempo ad arrivare. Ricordo l’attesa per il telefono a disco: cinque anni di lista d’attesa. Quando arrivò, cambiò le nostre vite. Senza quel telefono, dovevo fare un lungo viaggio per ottenere i risultati delle analisi di mia madre. Con il telefono, tutto cambiò. Questa consapevolezza mi portò negli Stati Uniti, e successivamente a Google, dove non avrei mai immaginato che avrei festeggiato i premi Nobel con colleghi di Google, o che avrei accompagnato i miei genitori in un’auto senza conducente. E tutto questo grazie all’Ai.



Siamo solo all’inizio. L’intelligenza artificiale sarà la più grande rivoluzione tecnologica che vivremo, più profonda del passaggio al personal computer o al cellulare. In soli 18 mesi, il costo per elaborare un token è sceso del 97 per cento. Questo trend continuerà, rendendo l’Ai sempre più accessibile.



L’Ai è versatile, applicabile in ogni ambito della vita e in tutti i settori dell’economia. Stimolerà l’innovazione, la crescita economica e la creazione di opportunità in tutto il mondo. L’AI avrà un impatto positivo, e spetta a noi assicurarci che i suoi benefici raggiungano il maggior numero di persone possibile.



Google investe nell’Ai da più di un decennio. Molte scoperte fondamentali dell’ultimo decennio portano la firma dei nostri ricercatori, dalle tecniche di comprensione del linguaggio naturale, all’Ai che ha sconfitto i campioni di Go, fino all’architettura Transformer, che alimenta i modelli di AI generativa. Abbiamo investito enormemente in infrastrutture, come una rete globale di fibra ottica e chip avanzati, che ci permettono di creare modelli rivoluzionari come Gemini. Questo AI può comprendere testo, immagini, video e codice, e abbiamo già oltre 2 miliardi di utenti su prodotti come Maps e Android.



Alcuni esempi di applicazioni entusiasmanti includono la ricerca approfondita. Immaginate di chiedere a un agente di ricerca dove andare in vacanza: cinque minuti dopo, avrete un’analisi completa. Poi c’è NotebookLM, che trasforma documenti complessi in podcast coinvolgenti. E c’è Project Astra, che usa la fotocamera del telefono per fornirvi informazioni dettagliate su ciò che vi circonda. In campo scientifico, AlphaFold ha rivoluzionato la previsione delle strutture proteiche, e l’uso gratuito di AlphaFold da parte della comunità scientifica ha portato a progressi nella ricerca contro il cancro e la malaria. L’AI è anche alla base della progettazione di farmaci e della scoperta di nuove terapie.



Il calcolo quantistico è un altro esempio di come la tecnologia stia facendo progressi. Il nostro chip quantistico Willow ha risolto un calcolo che a un computer classico avrebbe richiesto dieci settilioni di anni. La Ai ci sta aiutando in questo percorso. Un altro esempio reale è Waymo, che nel 2024 ha effettuato oltre 4 milioni di viaggi passeggeri. Questo progresso ha migliorato la vita di molte persone, inclusi i miei genitori, che hanno viaggiato in un’auto senza conducente. L’Ai sta anche ampliando l’accesso all’informazione, con Google Traduttore che ora supporta 249 lingue, tra cui 60 lingue africane. In salute, stiamo collaborando per offrire screening AI per la retinopatia diabetica in India e Thailandia, a costo zero per i pazienti. Stiamo anche migliorando le risposte alle emergenze con FloodHub e FireSat, che utilizzano l’Ai per prevedere inondazioni e incendi, salvando milioni di persone.



Tuttavia, questi risultati non sono garantiti. Abbiamo bisogno di collaborare su più fronti. Dobbiamo creare un ecosistema che includa sia chi innova che chi adotta l’innovazione. La competitività dell’Europa dipende dall’utilizzo delle tecnologie emergenti, e dobbiamo garantire che i benefici si diffondano su vasta scala. Inoltre, dobbiamo investire nelle infrastrutture giuste. Solo quest’anno, le aziende tecnologiche hanno impegnato 300 miliardi di dollari in spese in conto capitale.

Noi stessi prevediamo di investire circa 75 miliardi di dollari nel 2025. Dobbiamo anche preparare la forza lavoro del futuro, come abbiamo fatto con il programma Grow with Google, che ha formato 100 milioni di persone. Dobbiamo agire con coraggio per far progredire le applicazioni più innovative dell’Ai, ma in modo responsabile, affinché tutti possano beneficiarne. Questo significa affrontare i limiti della tecnologia, come problemi di accuratezza e di verifica dei fatti, e i rischi di un'applicazione errata o di un uso improprio, come la creazione di deepfake. Presenta anche nuove complessità, per esempio l'impatto sul futuro del lavoro, la necessità di energia e il divario digitale. Penso a quanto sono stato fortunato ad avere accesso alla tecnologia, anche se è arrivata lentamente. Non tutti hanno avuto questa possibilità.



Le politiche pubbliche giocheranno un ruolo fondamentale nel raggiungere questi obiettivi. Dovranno affrontare i rischi senza ostacolare l’innovazione, il progresso e gli impatti positivi; basarsi sulle leggi esistenti e colmare le lacune, non creare intere nuove leggi; essere allineate a livello internazionale. L’Ai non può prosperare in un ambiente normativo frammentato, con regole diverse tra paesi e regioni; e infine, fare in modo che i governi adottino un approccio ponderato e strategico all’Ai per guidare gli investimenti in infrastrutture, persone e adozione, anche da parte dei governi stessi. Questo è un momento cruciale, che segnerà l’inizio di un’età dell’oro per l’innovazione. Sono cresciuto facendo matematica con le tavole logaritmiche e mi sentivo a disagio a guardare i miei figli imparare la matematica con gli smartphone. In realtà sono cresciuti proprio bene. Non dobbiamo permettere che la nostra propensione per il presente ostacoli il futuro. Abbiamo un’opportunità unica, irripetibile, per migliorare la vita su una scala senza precedenti grazie all’Ai. Facciamo tutto il possibile per realizzarla.

Sundar Pichai, Ceo di Google e Alphabet