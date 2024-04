L'Arabia Saudita ridimensiona le aspettative sul progetto The Line

Bin Salman aveva ideato una città a forma di linea, di vetro e acciaio, lunga 170 chilometri come parte del progetto urbanistico Neom. Il tutto doveva diventare realtà entro il 2030, ma ora il rischio è che ne venga realizzato appena l'1 per cento

Una città a forma di linea, tutta di vetro e acciaio, lunga 170 chilometri. Era questa l’idea alla base di The Line, progetto presentato dalla corona dell’Arabia Saudita nel gennaio 2021 come parte di Neom, un enorme piano urbanistico che avrebbe dovuto diventare realtà entro il 2030. Il condizionale è d’obbligo perché questa settimana le aspettative legate al progetto sono state ridotte, e non di poco: nel luglio del 2022 il principe saudita Mohammed bin Salman aveva previsto 1,5 milioni di abitanti entro il 2030; pochi giorni fa la cifra è scesa a 300 mila. Ma è la lunghezza della futuristica linea ad aver subito l’impatto peggiore con la realtà dei fatti: entro la data fatidica saranno infatti completati solo 2,4 chilometri dei 170 previsti, ovvero l’1,4 per cento.