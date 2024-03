Il patto milionario di Google e gli editori per allenare le intelligenze artificiali

Negli ultimi mesi sono comparsi molti siti che si spacciano per giornali online e pubblicano contenuti generati con le intelligenze artificiali. Spesso lo fanno sfruttando domini web un tempo noti e amati, com’è successo a The Hairpin, un blog femminista il cui dominio è finito nelle mani di un dj serbo che l’ha convertito in una fabbrica di titoli clickbait (ha detto a Wired di avere circa duemila siti del genere).

