Contro la tecnofobia

Questa è una storia che ha bisogno di un breve riepilogo delle puntate precedenti: occorre ricordare come i presidenti americani hanno trattato l’innovazione tecnologica negli ultimi quarant’anni, per cercare di capire perché da dieci mesi sta accadendo qualcosa di diverso. Ronald Reagan non capiva molto di informatica, ma durante gli anni Ottanta seguiva con orgoglio la crescita di Ibm e Apple e la nascita dell’era del personal computer. George Bush padre non fu solo il presidente del crollo del Muro di Berlino e della prima guerra in Iraq, ma anche quello che promosse dalla Casa Bianca il decollo dell’industria della telefonia mobile. Bill Clinton è stato il presidente dell’esplosione di internet e del dilagare di Windows su tutti i pc del pianeta. In più, aveva come vice Al Gore, uno che sosteneva di aver inventato il web.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE