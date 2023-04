Siamo più intelligenti dell'intelligenza artificiale. E con questo?

Tra qualche giorno ChatGPT ricomincerà a essere disponibile per tutti e, finalmente, ricominceremo a vedere la più affascinante delle battaglie: quella tra tecnologia ed esseri umani che vogliono far dire delle castronerie a una macchina

Quindi, tra qualche giorno, ChatGPT ricomincerà a essere disponibile per tutti e, finalmente, ricominceremo a vedere la più affascinante delle battaglie: quella tra macchine ed esseri umani che vogliono far dire delle castronerie a una macchina. In una delle scene più note di Matrix, l’agente Smith racconta con toni enfatici l’inizio della guerra decennale, e ancora in corso, tra uomini e robot, perché l’idea che un giorno sulla terra sarà combattuta una guerra distruttiva tra uomini e macchine o robot affascina gli scrittori di fantascienza da sempre.