Perché non bisogna avere paura di ChatGPT. Un esperimento (il nostro!)

È possibile che le preoccupazioni manifestate da Elon Musk sullo stato dell’intelligenza artificiale abbiano un fondo di realtà ed è possibile che l’appello con cui il ceo di Tesla ha invitato gli ingegneri di tutto il mondo a mettere in pausa per almeno sei mesi lo sviluppo di ChatGPT, per evitare “effetti potenzialmente catastrofici sulla società”, possa contenere un fondo di verità ed è difficile dare torto a Musk quando dice che “potenti sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero essere sviluppati solo quando saremo certi che i loro effetti saranno positivi e i loro rischi saranno gestibili”. Ciò che però ci sentiamo di poter affermare senza troppe remore, rispetto allo sviluppo poderoso di ChatGPT, è che l’intelligenza artificiale, applicata al giornalismo, non produce alcun effetto potenzialmente catastrofico e in alcuni casi, come proveremo a dimostrarvi, è in grado di produrre persino effetti positivi, con rischi perfettamente gestibili. Nel caso in cui, dunque, Elon Musk fosse interessato ad approfondire la storia di un giornale deciso a sperimentare con dedizione l’intelligenza artificiale sulle sue pagine ci permettiamo, senza conflitti di interesse, di suggerirgli un modello interessante da studiare: il nostro, naturalmente! Un mese fa, come sapete, il Foglio ha scelto di condurre un esperimento decisamente spericolato: inserire ogni giorno nelle pagine del nostro quotidiano un testo scritto con ChatGPT e premiare alla fine di ogni settimana con un abbonamento al Foglio e una bottiglia di champagne due lettori estratti a sorte fra tutti quelli in grado di individuare ogni giorno il testo scritto con l’intelligenza artificiale. Pensavamo, inizialmente, che fosse un esperimento per testare i limiti e le potenzialità dell’intelligenza artificiale, e così in parte è stato, ma ci siamo resi conto che alla fine il test in questione era tarato più sulla qualità giornalistica dei cervelli naturali, cioè i nostri, che sulla qualità giornalistica dei cervelli artificiali, cioè quelli finanziati da Musk & co.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE