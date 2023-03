Le innovazioni non devono fare paura. Anche nel giornalismo. Claudio Cerasa su ChatGPT

ChatGPT può scrivere anche un articolo di giornale. Il Foglio lo sta sperimentando offrendo un premio ai lettori che indovinano qual è il testo scritto dall'intelligenza artificiale. "Le innovazioni non devono fare paura, vanno studiate, capite sperimentate. Anche per quanto riguarda il mondo del giornalismo", dice Claudio Cerasa ospite del Tg1. "Difficilmente questo fenomeno si potrà fermare, andrà governato creando il giusto mix tra uomo e macchina. Per fortuna il 90 per cento delle segnalazioni dei nostri lettori è azzeccato. La differenza fondamentale tra la scrittura umana e quella dell'Ai è la schematicità di quest'ultima".