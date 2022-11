L'ascesa di TikTok

In soli cinque anni, TikTok è esploso come fenomeno di cultura pop e come punto di infiammabilità geopolitica. E’ l’app più popolare al mondo, utilizzata da due terzi degli adolescenti americani. Il suo formato video brevissimo e accattivante – alcuni direbbero coinvolgente – ha lasciato la Silicon Valley in affanno e ha reso la fama istantanea più accessibile che mai. Altrettanto notevole è il fatto che il suo futuro rimanga incerto, in quanto i funzionari statunitensi di entrambi i partiti vedono l’importazione cinese come una minaccia per la sicurezza nazionale e i sostenitori della protezione dei bambini online mettono in guardia dagli effetti negativi sui milioni di giovani utenti.

