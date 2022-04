Tutto su Clearview, la startup che riconosce i soldati russi ed è multata in Italia

Clearview IA è una start up statunitense che si occupa di riconoscimento facciale. Il suo prodotto principale è un’intelligenza artificiale capace di catalogare e riconoscere – potenzialmente – una persona da una sua foto o dalla ripresa di una telecamera di sicurezza. L’obiettivo dell’azienda, fondata negli Stati Uniti nel 2017, è di mettere assieme un catalogo di cento miliardi di foto di persone in tutto il mondo per affinare questo riconoscimento. Anche in Italia. Lo scorso marzo, infatti, il Garante per la protezione dei dati personali ha multato Clearview per “per aver messo in atto un vero e proprio monitoraggio biometrico anche di persone che si trovano sul territorio italiano”. L’azienda dovrà pagare 20 milioni di euro di multa ed è tenuta a cancellare le foto “rubate” in Italia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE